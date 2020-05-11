"Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
11.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:44
Boş kalan sahil bandından görüntüler Meydanlardan görüntüler Oyun alanlarından görüntüler Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Boş kalan sahil bandından görüntüler
Meydanlardan görüntüler
Oyun alanlarından görüntüler
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentin en hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında sessizlik hakimdi. Kentteki Cumhuriyet Alanı, 3 Ocak Atatürk Meydanı ve Beşiktaş Meydanı'nın boş kaldığı görüntülendi.
Kaynak: AA