"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mersin'deki Yeşilvadi Parkı Boş kalan yeşil alanlar Sakin park ve yeşil alanlar MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mersin'deki Yeşilvadi Parkı

Boş kalan yeşil alanlar

Sakin park ve yeşil alanlar MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.

Kaynak: AA