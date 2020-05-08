"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
08.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:18

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mersin'deki Yeşilvadi Parkı Boş kalan yeşil alanlar Sakin park ve yeşil alanlar MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mersin'deki Yeşilvadi Parkı

Boş kalan yeşil alanlar

Sakin park ve yeşil alanlar MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı kurtardı
Salgın sebebiyle gönderilen ekipmanların iade edileceğini yalanlayan İngilizler'den itiraf: Türkler imajımızı...
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Silah zoruyla senet imzaladı, ödemeyince tarlalarına haciz kondu ancak çilesi bunlarla bitmedi
Silah zoruyla senet imzaladı, ödemeyince tarlalarına haciz kondu ancak çilesi bunlarla bitmedi
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Hırsızlar, berber dükkanından açtıkları delikle girdikleri kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldı
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Irrfan Khan Bülent Ersoy Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 15:00:39. #1.14#
title