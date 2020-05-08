"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
08.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:18
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mersin'deki Yeşilvadi Parkı Boş kalan yeşil alanlar Sakin park ve yeşil alanlar MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mersin'deki Yeşilvadi Parkı
Boş kalan yeşil alanlar
Sakin park ve yeşil alanlar MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu görüntülendi.
Kaynak: AA