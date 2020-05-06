"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
06.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:03
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mersin'de "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mersin'de "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.
Kentin hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandı, tedbirlerin ardından boş kaldı.
Galatasaray Meydanı, kıyı şeridi ve oyun alanlarında sessizliğin hakim olduğu görüntülendi.
Kaynak: AA