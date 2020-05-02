"Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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"Evde Kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

'Evde Kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
02.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:35

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, söz konusu kısıtlamaya dahil olmayan Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.

Kilis

Kilis'te işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik hakim.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kent merkezinde Türkçe ve Arapça "Evde kalın" anonsları yaptı.

'Evde Kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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