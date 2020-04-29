"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Marmaris'te meydanlar, sokak ve caddelerden görüntüler MUĞLA - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
29.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:42
Marmaris'te meydanlar, sokak ve caddelerden görüntüler
MUĞLA - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Marmaris'te normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı ile yürüyüş yollarında sakinlik yaşanıyor.
Kaynak: AA