"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Marmaris'te meydanlar, sokak ve caddelerden görüntüler MUĞLA - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Marmaris'te meydanlar, sokak ve caddelerden görüntüler

MUĞLA - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Marmaris'te normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı ile yürüyüş yollarında sakinlik yaşanıyor.

Kaynak: AA