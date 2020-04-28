"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kocaeli'deki Yürüyüş Yolu, Yenicuma Camisi parkı ile Kent Meydanı'ndan görüntüler Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
28.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:38

Kocaeli'deki Yürüyüş Yolu, Yenicuma Camisi parkı ile Kent Meydanı'ndan görüntüler Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oran da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkanların büyük kısmı ise maske takmaya özen gösteriyor.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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