"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Kent Meydanından görüntüler Yürüyüş Yolu ve çevresinden görüntüler KOCAELİ - Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kent Meydanından görüntüler

Yürüyüş Yolu ve çevresinden görüntüler KOCAELİ - Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı görüldü.

Kaynak: AA