"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kent Meydanından görüntüler Yürüyüş Yolu ve çevresinden görüntüler KOCAELİ - Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
27.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:54

Kent Meydanından görüntüler

Yürüyüş Yolu ve çevresinden görüntüler KOCAELİ - Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin normal zamanda en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı görüldü.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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