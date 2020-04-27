"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atakum sahili Çobanlı iskelesi Parklar Yürüyüş yolu Bisiklet Yolu SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemlendi.
27.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:08
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atakum sahili
Çobanlı iskelesi
Parklar
Yürüyüş yolu
Bisiklet Yolu
SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemlendi. Merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'ndaki mavi bayraklı Fener-Sheraton Plajı, İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve İncesu Plajının kenarında bulunan yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı.
Kaynak: AA