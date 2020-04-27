"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atakum sahili Çobanlı iskelesi Parklar Yürüyüş yolu Bisiklet Yolu SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemlendi.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
27.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:08

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Atakum sahili

Çobanlı iskelesi

Parklar

Yürüyüş yolu

Bisiklet Yolu

SAMSUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemlendi. Merkez Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı'ndaki mavi bayraklı Fener-Sheraton Plajı, İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve İncesu Plajının kenarında bulunan yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kaldı.

'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

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