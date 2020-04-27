"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Mersin sahilinden görüntü Kıyı şeridinden görüntüler Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu.

Mersin sahilinden görüntü

Kıyı şeridinden görüntüler

Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu. Türkiye'nin en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip olan kentte, sahil bandı ve yanından geçen Adnan Menderes Bulvarı boş kaldı.

Kaynak: AA