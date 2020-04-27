"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Mersin sahilinden görüntü Kıyı şeridinden görüntüler Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu.
27.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:57
Mersin sahilinden görüntü
Kıyı şeridinden görüntüler
Adnan Menderes Bulvarı'ndan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu. Türkiye'nin en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip olan kentte, sahil bandı ve yanından geçen Adnan Menderes Bulvarı boş kaldı.
Kaynak: AA