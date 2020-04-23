"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyük şehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken kısıtlamanın dışındaki kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.
23.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:36
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyük şehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken kısıtlamanın dışındaki kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.
Kaynak: AA