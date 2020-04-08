"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kent merkezinden görüntü Gölbaşı Caddesi'nden görüntüADIYAMAN - Adıyaman'da kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik sürerken bazı noktalarda yoğunluk olduğu gözleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kent merkezinden görüntü

Gölbaşı Caddesi'nden görüntü

ADIYAMAN - Adıyaman'da kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik sürerken bazı noktalarda yoğunluk olduğu gözleniyor.

Kaynak: AA