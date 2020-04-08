"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kent merkezinden görüntü Gölbaşı Caddesi'nden görüntüADIYAMAN - Adıyaman'da kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik sürerken bazı noktalarda yoğunluk olduğu gözleniyor.
08.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:10
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kent merkezinden görüntü
Gölbaşı Caddesi'nden görüntü
ADIYAMAN - Adıyaman'da kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik sürerken bazı noktalarda yoğunluk olduğu gözleniyor.
Kaynak: AA