"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki tenhalık HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
07.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:34
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki tenhalık HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın kalabalık alanlarından Cumhuriyet Meydanı, Atatürk caddesi ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı boş kaldı.
Kaynak: AA