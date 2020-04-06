"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kayseri Cumhuriyet Meydanı Meydandaki nüfus hareketliliği Polisin uyarıcı anonsu ile vatandaşları bilgilendirmesi Drone ile meydan ve metro durağı çekim detayı KAYSERİ - Kayseri'de önceki günlerde boş kalan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, gibi alanlar haftanın ilk günü...
06.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:36
Kayseri Cumhuriyet Meydanı
Meydandaki nüfus hareketliliği
Polisin uyarıcı anonsu ile vatandaşları bilgilendirmesi
Drone ile meydan ve metro durağı çekim detayı
KAYSERİ - Kayseri'de önceki günlerde boş kalan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, gibi alanlar haftanın ilk günü olması nedeniyle kısmen hareketlendi.
Kaynak: AA