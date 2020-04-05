"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Adana'da Uğur Mumcu Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ile Adana Spor Parkı ve Mavi Çocuk Ali Utku Yücel Masal Parkı, "evde kal" çağrısıyla boş kaldı.

Mersin'de, sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları boş kaldı. Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı ve Atatürk Parkı'nda ise sessizlik hakim oldu.

Hatay'da, kentin en işlek alanlarından Cumhuriyet ve Vali Ürgen meydanları ile Asi Nehri yürüyüş yolları ve tarihi Antakya sokaklarında "evde kal" çağrılarına uyulduğu gözlemlendi. İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonunun alınan önlemler kapsamında sakin olduğu görüldü.

Osmaniye'de, normalde vatandaşların sık bulunduğu Devlet Bahçeli Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı da boş kaldı.

Kaynak: AA