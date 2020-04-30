"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

Antalya Cumhuriyet Meydanı ve caddelerden detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da bugün de büyük oranda uyuldu.

Antalya Cumhuriyet Meydanı ve caddelerden detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da bugün de büyük oranda uyuldu. Kentin simge yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, merkezdeki cadde ve sokaklar sakin günlerinden birini daha geride bıraktı.

Kaynak: AA