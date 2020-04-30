"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu
30.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:44
Antalya Cumhuriyet Meydanı ve caddelerden detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da bugün de büyük oranda uyuldu.
Antalya Cumhuriyet Meydanı ve caddelerden detaylar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına Antalya'da bugün de büyük oranda uyuldu. Kentin simge yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, merkezdeki cadde ve sokaklar sakin günlerinden birini daha geride bıraktı.
Kaynak: AA