"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin işlek noktaları boş kaldı.
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:01
Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin işlek noktaları boş kaldı.
Kentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakiler yasağa uydu.
Kaynak: AA