"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin işlek noktaları boş kaldı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzere kentin işlek noktaları boş kaldı. Kentte, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakiler yasağa uydu. Kaynak: AA