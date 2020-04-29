"Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor Kent merkezinden görüntüler Cadde ve sokak görüntüleri Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.

Kent merkezinden görüntüler

Cadde ve sokak görüntüleri Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.

Özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA