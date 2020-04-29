"Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
Kent merkezinden görüntüler Cadde ve sokak görüntüleri Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.
29.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:10
Kent merkezinden görüntüler
Cadde ve sokak görüntüleri Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.
Özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.
Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.
Kaynak: AA