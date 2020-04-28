"Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokaklardan detaylar Caddelerden detaylar Güvercinler BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokaklardan detaylar

Caddelerden detaylar

Güvercinler BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti. Balıkesir'de kentin işlek alanları olan Ali Hikmet Paşa ve Zağnos Meydanı ile Basın Sokak ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanında sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA