"Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokaklardan detaylar Caddelerden detaylar Güvercinler BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti.
28.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:07
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sokaklardan detaylar
Caddelerden detaylar
Güvercinler BALIKESİR - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Balıkesir'de vatandaşlar, "Evde kal" çağrılarına büyük oranda riayet etti. Balıkesir'de kentin işlek alanları olan Ali Hikmet Paşa ve Zağnos Meydanı ile Basın Sokak ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanında sakinlik gözlendi.
Kaynak: AA