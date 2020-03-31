"Evde kal" çağrısı yanıt buldu Kentin işlek caddesi Kongre'den görüntü Kentin işlek noktalarından görüntüler Valilik önü Tarihi Kongre binası 75.

Kentin işlek caddesi Kongre'den görüntü

Kentin işlek noktalarından görüntüler

Valilik önü

Tarihi Kongre binası

75. Yıl Şehir Stadyumu Meydanı

Valilik önündeki ATM'lerden görüntü

Milli Egemenlik Parkı

Ardahan Merkez Camisinden vatandaşlara yapılan anons Ardahan'da da Kovid-19 salgınına karşı yapılan "evde kal" çağrıları yanıt buldu.

Çağrılarla, kentin en işlek caddesi Kongre başta olmak üzere Milli Egemenlik Parkı ile 75. Yıl Şehir Stadyumu meydanları sessizliğe büründü.

Zorunlu olmayanların dışında kimse cadde ve sokaklarda görülmediği gözlendi.

Valilik önündeki bankalara ait ATM'lerin önünde kimse görülmedi. Araç sesleri, yerini kuş seslerine bıraktı.

Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla yoğunlaşan çağrılar, polis araçlarının yanı sıra, Ardahan Belediyesi ve Merkez Camisi'nden de yapıldı.

Kaynak: AA