"Evde kal" çağrılarına uyuluyor
Boş kalan sahiller Bantlarla kapatılan park bahçeler Boş caddeler Boş meydanlar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan ve dün gece 00.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
27.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:24
Boş kalan sahiller
Bantlarla kapatılan park bahçeler
Boş caddeler
Boş meydanlar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan ve dün gece 00.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. "Evde kal" çağrılarına uyulan Antalya'da, kentin işlek caddeleri, parklar ve meydanlarda yoğunluk oluşmadığı gözlenirken, sokağa çıkan vatandaşların maske kullandıkları görüldü.
Öte yandan, girişlerin genelgeyle yasaklandığı kentin dünyaca ünlü Konyaaltı plajı ise tarihinin en sessiz günlerinden birini daha yaşadı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA