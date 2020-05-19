"Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor
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"Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

-Kent merkezinde alışveriş yapan, caddede yürüyen insanlar -Caddede yürüyen maske takan insanlar Gümüşhane'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyorGÜMÜŞHANE - Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrıları ve...

19.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:05

-Kent merkezinde alışveriş yapan, caddede yürüyen insanlar

-Caddede yürüyen maske takan insanlar Gümüşhane'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

GÜMÜŞHANE - Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrıları ve genelgelere kısmen uyuyor.

Gümüşhane'de Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sakinlik hüküm sürüyor. Çok sayıda fırın, market ve iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi ile 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda ise bugün semt pazarı nedeniyle araç ve yaya hareketliliği gözlemleniyor. İl genelinde sokakta maske takmanın zorunlu olduğu kentte büyük oranda vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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