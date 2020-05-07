"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Cumhuriyet Caddesi, Zafer Meydanı Atatürk ve Menderes Bulvarlarından görüntü Detaylar Kütahya'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Cumhuriyet Caddesi, Zafer Meydanı Atatürk ve Menderes Bulvarlarından görüntü

Detaylar Kütahya'da koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Kentin hareketli bölgelerinden olan Zafer Meydanı, Atatürk ve Menderes Bulvarları ile Cumhuriyet Caddesi, yağışlı havanın da etkisiyle boş kaldı.

Kaynak: AA