"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor
04.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:31
İskenderun ilçesinden boş cadde ve sokaklardan görüntüler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.
İskenderun ilçesinden boş cadde ve sokaklardan görüntüler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Kentte 3 günlük kısıtlamanın ardından şehir merkezindeki bazı caddelerde hareketlilik görülürken, önlem alınan sahil kordonu ile Atatürk Anıt Alanı'nda sakinlik yaşanıyor.
Kaynak: AA