"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

İskenderun ilçesinden boş cadde ve sokaklardan görüntüler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.

İskenderun ilçesinden boş cadde ve sokaklardan görüntüler HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Kentte 3 günlük kısıtlamanın ardından şehir merkezindeki bazı caddelerde hareketlilik görülürken, önlem alınan sahil kordonu ile Atatürk Anıt Alanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kaynak: AA