Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı
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Amasya

Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı

Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar, evde keyifli zaman geçirmek için enstrümanlara olan talepleri artırdı.

19.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:33
Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı

Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı

AMASYA - Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlar, evde keyifli zaman geçirmek için enstrümanlara olan talepleri artırdı.

Amasya'da enstrüman tamiri ve satışı yapan Hakan Pazar, vatandaşların evde keyifli vakit geçirmek için enstrümanlara olan ilginin arttığını belirtti.

İş yerinde enstrüman tamiri ve satışı yapan Pazar, kemandan gitara, zurnadan saza kadar bir çok müzik aletinin hem satışını hem de tamiratını yapıyor.

Devlet büyüklerimizin korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına uyan vatandaşlarımız enstrümana olan ilgileri artırdı diyen Pazar, "bizde bu kapsamda vatandaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı olarak tel, bakım, tamirat satış gibi hizmetler veriyoruz. Bunları müşterilerimize verirken de bakımdan tamirden sonra dezenfekte yaparak veriyoruz, teslim ediyoruz. Dikkatimizi çeken de şu oldu, evde yatan enstrümanlar, mesela vatandaşlarımızın 10 sene önceki aldığı enstrümanlar tamir, bakım, tel, onarım gibi geliyor. Bu korona virüsten dolayı vatandaşlarımız evde kal çağrılarına uyuyor. Bunun içinde evde vakit geçirmek için enstrümanlarını tekrardan onarttırıyor, tel, bakım işleri işte, yani onun gibi." Dedi.

Pazar, sattığı ya da bakım yaptığı müzik aletlerini de dezenfekte ettikten sonra müşterilerine teslim ediyor.

Evde kal çağrıları enstrümanlara olan ilgiyi artırdı

Kaynak: İHA

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