Evde kaçak sigara üretimine suçüstü
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Evde kaçak sigara üretimine suçüstü

Evde kaçak sigara üretimine suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde adeta kaçak sigara üretim atölyesine dönüştürülen eve baskın düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde adeta kaçak sigara üretim atölyesine dönüştürülen eve baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda bin 100 adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 250 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 70 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinde toplam 3 ikamet ve 1 işyerinde 4 şüpheli şahsa yönelik yapılan arama ve yakalama çalışmalarında, 4 bin 850 adet bandrolsüz boş makaron, 371 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 1 adet sigara sarma makinesi ve kompresörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Evde kaçak sigara üretimine suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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