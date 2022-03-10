EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

MERSİN'de, kurdukları düzenekle ev ve depolarda kaçak sigara imalatı ve satışı yaparak devleti zarara uğratan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kaçak sigara satışı yapıldığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, merkez Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda jandarma 118 bin boş makaron, 37 bin 260 dolu makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 elektrikli makaron doldurma makinesi ve 4 kompresör ele geçirdi. 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.