EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'de, kurdukları düzenekle ev ve depolarda kaçak sigara imalatı ve satışı yaparak devleti zarara uğratan 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, kurdukları düzenekle ev ve depolarda kaçak sigara imalatı ve satışı yaparak devleti zarara uğratan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte kaçak sigara satışı yapıldığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, merkez Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda jandarma 118 bin boş makaron, 37 bin 260 dolu makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 elektrikli makaron doldurma makinesi ve 4 kompresör ele geçirdi. 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

EVDE KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title