EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER - Haberler
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EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

NİĞDE'de polis, evde kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 13 metrelik çukur kazdıkları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Kumluca Mahallesi'ndeki tarihi evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler Ş.G., O.Y., H.C.T. ve S.K.?yi evin içinde kaçak kazı yaparken yakaladı. Yaklaşık 13 metrelik çukur kazan şüphelilere ait hilti, matkap, jeneratör, dağcı emniyet kemeri, gaz maskesi, seyyar kablo, halat ve çeşitli boyutlarda kazma, kürek, balyoz ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER
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Haber: EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER - Haberler
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