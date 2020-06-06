Evde izole yaşam tripod, ışık ve fon perde satışını artırdı
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Evde izole yaşam tripod, ışık ve fon perde satışını artırdı

İZMİR'de, Türkiye genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar, vakit geçirmek için sosyal medya kullanımını artırdı.

Evde izole yaşam tripod, ışık ve fon perde satışını artırdı
06.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:36

İZMİR'de, Türkiye genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlar, vakit geçirmek için sosyal medya kullanımını artırdı. Bu süreçte fotoğraf ve video çekip, içerik üreten vatandaşların ilgi göstermesi nedeniyle tripod, ışık ve perde satışları, geçen yıla göre yüzde 10 arttı. 

İzmir'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eve kapanan vatandaşlar, sosyal medya kullanımını artırdı. Bu kapsamda, içerik üretmeye ve popüler olan içerikleri de denemeye başlayan vatandaşlar, kaliteli görüntü sağlamak için  tripod, ışık ve perde başta olmak üzere çeşitli malzemeler alırken, teknoloji ürünleri satışında geçen yıla oranla yüzde 10 artış olduğu kaydedildi.

'SATIŞLAR ARTIYOR ÇÜNKÜ İNSANLARIN CANI SIKILIYOR'İzmir'de, teknoloji ürünlerinin satıldığı Çankaya Mahallesi'ndeki esnaf Gani Güleç, video kameraların pahalı gelmesi nedeniyle müşterilerin daha çok cep telefonuyla çekim yaptığını belirtip, buna karşın tripod, ışık ve perdelerin bu dönemde satışlarının artığını kaydederek, "Koronavirüs sonrası bizim işlerde hareketlilik oluştu. Satışlarımızda yüzde 10 oranında bir artış var. Artmasının sebebi insanların evde canının sıkılması, bir şeyler yapmak istemeleri. Tripod, fon perdesi ve ışık gibi ürünler satılıyor" dedi.'YOUTUBER OLMAYA KARAR VERDİK, GEREKEN MALZEMELERİ ALACAĞIZ'Restoran İşletmecisi Yusuf İlhan (26), pandemi sonrası evde vakit geçirmeye başladığını söyleyerek, "Canımız sıkıldı 2 aydır. Ne yapacağız diye düşündük. Arkadaşımla birlikte Youtuber olmak için yola koyulduk. Yapabileceğimize de inanıyoruz. Başlangıç olarak ne malzeme gerekiyorsa onları öğrendik. Tripod aldık. Bize ışık, reflektör önerdiler. Onları da aldık. Başlangıç olarak bunları kullanacağız. İnsanlara faydalı olabileceğimiz şeylerin çekimini yapmayı planlıyoruz. Kısacası evde oldukça sıkıldık. 'Bir şeyler yapalım' dedim. Youtuber olmak için gerekli malzemeleri almaya geldik" dedi.'İNSANLAR ÇOK KULLANIYOR DİYE BU YOLA GİRDİK'İlhan'ın arkadaşı düğün fotoğrafçısı Cengiz Rüzgar (26) ise, "Pandemi sürecinde sosyal medyada bir şeyler üretelim istedik. Çünkü insanlar tarafından sosyal medya oldukça aktif kullanılıyor. Biz de beraber böyle bir yola girdik. Daha çok komedi üzerine skeçler yazıp, onları canlandıracağız" dedi.

Kaynak: DHA

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