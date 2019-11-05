'Evde, işte, trafikte güvenlik' konulu fotoğraf yarışması

05.11.2019 15:10

Tarsus Belediyesi tarafından 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan 'Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu' kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.



Sempozyum kapmasında düzenlenen yarışmaya Adana, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Trabzon, Sakarya, Bursa, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri ve Niğde gibi birçok ilden amatör ve profesyonel fotoğrafçı 329 eserle katılım sağladı. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından 'Evde, işte, trafikte güvenlik' konulu fotoğraf yarışmasının seçici kurulunda yer alan Reşit Tok, Hulki Muradi, Bahri Kızıltaş, SündüzÖzdur ve Altan Gökçek yarışmaya gönderilen fotoğrafları değerlendirmek üzere belediye yerleşkesinde toplandı.



Seçici kurulun yaptığı ilk değerlendirmede, bir fotoğraf, şartnamede belirtilen ölçülere uygun olmaması, diğer bir fotoğrafın da üzerinde yarışmacının isminin yazılı olması nedeniyle 2 fotoğrafı yarışma dışı bıraktı. Seçici kurul 327 fotoğraf üzerinden yaptığı değerlendirmede, 72 fotoğrafı bir üst tura taşıdı. İkinci turda 72 fotoğraftan 33 adedi üçüncü tura geçti. 33 fotoğraf arasında yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından ilk üçe girebilecek 7 fotoğraf üzerinde yoğunlaşan seçici kurul, bu fotoğraflar arasında yarışmaya Trabzon'dan katılan İbrahim Aysündü'nün fotoğrafını 5 oy ile birinci, İstanbul'dan katılan Ömer Şahin'in fotoğrafını 4 oyla ikinci, Konya'dan katılan Rahmi Çevik'in fotoğrafını 3 oyla üçüncü olarak belirledi. Geriye kalan 30 fotoğraf ise sergilenmeye layık görülürken, yarışmada birinci olan fotoğrafçıya bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 500 TL para ödülü takdim edilecek.



Ödüller, 22 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 'Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu'nda yarışmacılara takdim edilecek. Sergilemeye layık görülen fotoğraflar sempozyuma katılanların beğenisine sunulacak. - MERSİN

Kaynak: İHA