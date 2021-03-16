Evde intihar etti
16.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:54
KİLİS'te, Ramazan B. (27) evde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.
KİLİS'te, Ramazan B. (27) evde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Ramazan B., evde yalnız başınayken iple kendisini tavana astı. Eve gelen yakınları Ramazan B.'yi tavana asılı halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği saptanan Ramazan B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, Ramazan B.'nin intiharına ilişkin soruşturma başlattı.
FOTOĞARFLI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU