Evde intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Evde intihar etti

16.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:54
Evde intihar etti

KİLİS'te, Ramazan B. (27) evde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

KİLİS'te, Ramazan B. (27) evde kendisini tavana asarak yaşamına son verdi. 

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan ve bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Ramazan B., evde yalnız başınayken iple kendisini tavana astı. Eve gelen yakınları Ramazan B.'yi tavana asılı halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği saptanan Ramazan B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, Ramazan B.'nin intiharına ilişkin soruşturma başlattı.

FOTOĞARFLI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Şevket Çoruh Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Halis Özkahya Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:56:37. #1.15#
title