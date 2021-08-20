Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
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Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler

Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKDEM Bahçe Seminerleri'nde bu hafta 'Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler' anlatıldı.

AKDEM Bahçe Seminerleri'nde bu hafta 'Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler' anlatıldı.

Zeytinburnu Merkezefendi Parkı'nda düzenlenen Bahçe Seminerleri'nin bu haftaki konusu 'Evde İlk Yardımda Kullanılabilecek Bitkiler' oldu. Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan katılımcılara bilinmesi gerekenleri tüm detaylarıyla anlattı. Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen Bahçe Seminerleri, üçüncü haftasında 'Evde İlk Yardımda Kullanılabilecek Bitkiler' konusuyla katılımcılarla buluştu. Her çarşamba birbirinden farklı konularla Merkezefendi Parkı'nda açık havada düzenlenen seminerin bu haftaki konusu 'Evde İlk Yardımda Kullanılabilecek Bitkiler' oldu. Doğal ve sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi hedefleyen Bahçe Seminerleri'nde evde ilk yardım uygulamasında kullanılabilecek bitkiler ile ilgili bilinmesi gerekenleri Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan anlattı.

Sürüldüğünde etkisini en hızlı gösteren bitkisel yağlar arasında yer alan kantaron yağı ev kazalarında kullanılabilecek doğal formüller arasında. Özellikle yara, yanık ve cilt yenileme gibi durumlarda sıkça kullanılan kantaron yağı katılımcılara seminer sonunda hediye edildi.

Bahçe seminerlerine katılım ücretsiz, kontenjan sınırlı

İlk yardımda kullanılacak bitkilerin hazırlanma ve uygulama yöntemleri hakkında püf noktalarının uygulamalı olarak anlatıldığı seminere ise katılım ücretsiz. Sınırlı kontenjanın yer aldığı AKDEM Bahçe Seminerlerine katılım için 413 11 11'i arayarak kayıt yapmak mümkün. Sağlıklı yaşamın kapılarını Zeytinburnu halkına aralamaya devam eden Bahçe Seminerleri Ağustos ayı boyunca çeşitli konular ile alanında uzman kişileri ağırlamaya devam edecek. - İSTANBUL

Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler
Evde ilk yardımda kullanılabilecek bitkiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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