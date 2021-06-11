Evde hint keneviri yetiştirmiş
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Evde hint keneviri yetiştirmiş

Evde hint keneviri yetiştirmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Altınkum Mahallesi'nde bulunan bir ikamette hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine ikamette yapılan aramada, 1 kök hint keneviri bitkisi, 0.48 gram esrar maddesi, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı ve çok sayıda hint keneviri yetiştirmede kullanılan ışıklandırma ve havalandırma tesisat parçaları ele geçirildi. A.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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