Evde Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin terasında Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.



Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin teras katında saksılara ekilmiş Hint kenevirleriyle karşılaştı.



Saksıdaki 350 kök Hint kenevirini imha edilmek üzere ekipler tarafından söküldü.



Gözaltına alınan şüpheli Salih İ. (36) sorgulanmak üzere Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.