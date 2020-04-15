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İstanbul, Ekonomi

'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor

'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor Somon balıkğı, zincir marketlerde üç gün boyunca 40 lira Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın devamında zincir marketlerde somon balığının kilosu üç gün boyunca 40 liradan satılacak.

15.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:11
'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor

'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor

Somon balıkğı, zincir marketlerde üç gün boyunca 40 lira

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla başlatılan kampanyanın devamında zincir marketlerde somon balığının kilosu üç gün boyunca 40 liradan satılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bakanlık tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında çipura ve levrek balıkları maliyet fiyatına satılmıştı.

Vatandaş tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kampanyanın ikincisi bugün başladı. 3 Nisan'da hayata geçen kampanyanın devamı olarak şimdi de 15-16-17 Nisan'da Karadeniz somonu vatandaşlarla buluşuyor.

Bakanlık, bugün başlayan kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı aldı.

İstanbul'da bir zincir markette Karadeniz somonu alan tüketici, balığı çok sevdiklerini ve haftada en az bir kez tükettiklerini söyleyerek, av yasağının başlamasından dolayı zincir marketleri tercih ettiklerini kaydetti.

Kampanyayla beraber tüm aşamaları Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde üretilen ve avlanan yerli balıkların sofralara ulaşması amaçlanıyor. 20-21-22-23 Nisan'da alabalık zincir marketlerde satışa sunulacak.

'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor

Kaynak: İHA

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