Evde hamilelik testi nasıl yapılır? Evde yapılan hamilelik testi ne zaman yapılmalı? Hamilelik belirtileri nelerdir? Evde yapılan hamilelik testi ne zaman yapılmalı? Evde hamilelik testi nasıl yapılır? Hamilelik hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Hamilelikten şüpheleniyor ve doktora gitmek istemiyorsanız, evde uygulayabileceğiniz birkaç geleneksel yöntem mevcuttur. Adet gecikme, bulatı,şişkinlik ve baş dönmesi gibi belirtiler sonucunda evde çamaşır suyu testi, şeker testi, diş macunu ve idrara bekletme yöntemleriniuygulayabilirsiniz.

EVDE YAPILAN HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Geciken adet sonrasında doktora gitmeden evde kendi kendinize geleneksel yöntemler ile de hamilelik testi yapabilirsiniz. Eğer aşağıda bulabileceğiniz hamilelik belirtileri var ise hamilelik testi yapabilirsiniz. Geleneksel yöntemler size kolaylık sağlayacaktır.

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Geleneksel yöntemleri ile kesin sonuca varamazsınız. Kesin sonuç almak için doktora gidip kan testi yaptırmalısınız. En kolay ve kesin yöntem a ve idrara testleridir. Geleneksel yöntem ile yapabileceğiniz bazı testler şöyledir;

-Çamaşır suyu ile yapılan hamilelik testi

Malzemeler:

-Çamaşır suyu

-Plastik kab

Plastik kabın içine 3 yemek kaşığı çamaşır suyunu ilave edin daha sonra idrarı ekleyin. Eğer su köpük oluyor ise pozitif, oluşmuyorsa negatiftir.

-Şeker ile yapılan hamilelik testi

Malzemeler:

-1 yemek kaşığı şeker

-Plastik kab

Plastik kaba şeker ve idrarI boşaltın. 2-3 dakika bekletin. Şeker olduğu gibi duruyorsa pozitif, şeker idrara ile karışıyorsa negatiftir. Bu yöntemi aç karnına sabah yapmanız tavsiye edilir.

-Diş macunu yöntemi ile hamilelik testi

Malzemeler:

-Diş macunu

-Plastik kab

Bir kabın içine idrara ve diş macunu konulur. Eğer diş macunu köpürür ve maviye dönerse sonuç pozitiftir. Rengi sabit kalan sıvının sonucu negatiftir.

-İdrar bekletme testi

İdrara bekletme yöntemiiçin 24 saate ihtiyacınız vardır. Sabah düz bir zemine idrarınızı koyun. 24 saat hiç ellemeden bekletin. 24 saatin sonucunda idrar yüzeyinde beyaz noktalar olursa sonuç negatif,aynı görünüyorsa sonuç pozitiftir.

-Kabartma tozu ve soda yöntemi

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı kabartma tozu

-Soda

-Plastik kab

Plastik kabın içine öncelikle kabartma tozunu boşaltın ardından soda ve idrarı ekleyip bekleyin. Oluşan karışım köpürürse pozitif, sabit kalırsa sonuç negatiftir.

HAMİLELİK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Bebekler annenin yediği yemeklerin tadını alır.

Çişlerini, yapıp, onu içebilirler.

Dünyada en uzunhamilelik 12 buçuk ay sürmüştür.

Dünyada en çok ikiz bebek Afrika'da bulunmaktadır.

Erkek bebek bekleyen kişiler, unutkanlık semptomları görülme oranı fazladır.

Bebekler anne karnında ağlayabilir.

Östrojen hormonu nedeniyle anne adayları çok duygusal olur.

Hamile anne adayının rahmi normal boyutundan 500 kat daha fazla büyüktür.

Bebeğin parmak izi ilk 3 ayda belli olmaya başlar.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet gecikmesi

Adet zaman çizelgeniz var ise bu durum sizin için zor olmayacaktır. Düzenli adet görüyorsanız, bu düzen şaştığı zaman hamilelik için şüphelenebilirsiniz.

Hassas göğüsler

Adet öncesinde göğüslerde şişkinlikmeydana gelir. Fakat hamilelik sürecinde göğüsler daha iş ve hassas olur. Hamilelik boyunca göğüslerde mavi çizgilere rastlayabilirsiniz.

Sık idrara çıkma

Hamileliğin ilk evrelerinde sık idrara çıkma olayı görülür. Hormon ve böbrek değişimlerden dolayı vücuttaki atıklar daha hızlı temizlenir.

Hafif kanamalar

Hormonların değişimi ile beraber ilk aylarda hafif kanamalar olmaktadır. Bu durum ileriki aylarda tehlike oluşturmaktadır.

Bulantı

Bulantı kişiden kişiye göre değişmektedir. Özellikle hamileliğin ilk aylarında sıklıkla görülen bu sorun zamanla azalmaktadır.

Halsizlik

Hamilelik kişide uykusuzluk ve halsizliğe sebep olur. Hamileliğin 4. haftasına kadar halsizlik hissi görülmektedir.

Şişkinlik

Eliniz, ayağınız ve göğüsleriniz hamilelik boyunca şişer ve böyle hissetmeniz gayet normal. Vücut hormonal olarak büyük değişim geçirmektedir. Bu değişime adapte olana kadar şişlikler meydana gelmektedir.

Koku Hassasiyeti

Aşerme ve tiksinme olayları hamileliğin ilk aylarında sıkça olur. Bazı yiyecekleri canınız çok isterken bazen ise hiçbir şey yemek istemezsiniz. Bu durum hamilelik süreci boyunca beklenen durumdur.

EVDE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Sabah aç erken saatlere aç karnına yapılmalıdır. Sabah ilk yapılan idrarın sonucunun güvenilirliği daha fazladır. Eczanede bulabileceğiniz hamilelik testini kullanabilirsiniz. Hamilelik testinde yanlışlık payı olabilir bu yüzdeniki üç tane alabilirsiniz. Testin üstünde idar belli süre bekletilmeli. Daha sonra çift çizgi olursa pozitif, tek çizgi olursa negatif anlamındadır. Kesin sonuç için hastaneden kan testi yaptırılmalıdır.