Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar
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Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar

12.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:52

Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gönüllüleri ismini veren bir grup, yatak odası olmayıp, halı üzerinde uyuyan yetim 6 yaşındaki Rüzgar'a yatak odası hazırlayıp sürpriz yaptı.

Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine 'Çocuklar Üşümesin Platformu' gönüllüleri ismini veren bir grup, yatak odası olmayıp, halı üzerinde uyuyan yetim 6 yaşındaki Rüzgar'a yatak odası hazırlayıp sürpriz yaptı.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan 'Çocuklar Üşümesin Platformu' üyeleri, Bağlar ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki yetim Rüzgar'ın hayalini gerçekleştirdi. Rüzgar'ın ailesine gıda yardımında bulunan platform üyeleri, evde beton üzerinde serili halı üzerinde uyuyan Rüzgar'ı görünce olaya el attı. Platform üyeleri, topladıkları yardımlarla malzemeler alıp, Rüzgar'a yatak odası düzenledi. Düzenlenmiş yatak odası ve içi oyuncaklarla donatılmış odasına giren Rüzgar, mutluluktan havalara uçtu. Rüzgar ve annesi, platform üyelerine teşekkür etti.

Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar
Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar
Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar
Evde halı üzerinde yatan yetim çocuğuna sürpriz oda hazırladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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