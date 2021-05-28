Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı

Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle oluşan şişmanlığın ileride ölümcül hale gelebildiğini...

Pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle oluşan şişmanlığın ileride ölümcül hale gelebildiğini belirten AksuVital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, yaza formda girmek için bahar aylarının son günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlıksız beslenmenin sonucunda kilo alındığını ve bu durumdan kurtulmanın en doğal yollarından birinin bitkisel ürünler olduğunu ifade eden Koç, "Bu destekler arasında en çok bilinen ve tercih edilenleri, yeşil çay ve guarana tohumudur. Yeşil çay içeriğindeki bileşenler ile neredeyse kafein ile eş değerde bir enerji verir. Kafeinin sağlıklı versiyonu olarak da anılan yeşil çay, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Son zamanlarda kilo problemi yaşayanların kullandığı bir diğer güçlü bitki de guaranadır. Guarana vücutta yağ birikmesini ve kilo alımını engeller. Bir fincanı yalnızca 2 kalori olan yeşil çay ve guarana özellikle birlikte düzenli tüketildiğinde zayıflamaya destek olmaktadır" dedi.

AksuVitalShiffa Home markasının sağlıklı ürün gamına yenilerini eklediğini belirten Koç, "Fitoks yeşil çay ekstreli kapsülü üretiyoruz. Ürünün içerisinde bulunan yeşil çay ve yeşil çay ekstresi, guarana tohumu, üzüm çekirdeği ekstresi, zencefil, dereotu, kafein ve bromelain ile özel formüle edilmiştir. Fit ve sağlıklı bir yaşama ayak uydurmak için Fitoks kapsülü tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Varank Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Deniz Çakır Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evde geçirilen zamanın artması kilo alımını da artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 11:00:42. #1.15#

title