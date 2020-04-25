Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor - Haberler
Zehra Zümrüt Selçuk, Devlet Tiyatroları, Güncel, Haber

Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleri ve çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınladığını açıkladı.

25.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:20
Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleri ve çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayınladığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçimlerine imkan vermek amacıyla ülkemizdeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derledik. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum" dedi.

Kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile, tiyatroların yer aldığı web sayfasında çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlara online ve ücretsiz olarak ulaşılabileceğini belirten Bakan Selçuk, "Sanal olarak gezilebilecek adreslere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasındaki " Çocuklar İçin Online Kültür, Sanat, Bilgi" başlığından ulaşılabildiğini kaydetti.

Online çocuk tiyatroları

Bakan Selçuk, online çocuk tiyatroları ve müzelere ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Online seyredilebilecek bazı oyunlar şöyle:

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Turta Girmemiş Orman, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Tembel Memiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Çizmeli Kedi, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Dünyanın Eski Zamanlarında, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Eşek Kulaklı Kral Midas, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Papağan Kaçtı, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Sinco Akıllı Sincap ve Van Devlet Tiyatrosu'nun Mikrobik ile Gribik adlı oyunları.

Online müzeler

Web sayfasında linkleri paylaşılan bazı müzeler de şöyle:

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi.

Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları'nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haberler
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haberler
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu Haberler
Teröristlerden üs bölgesine taciz ateşi: 1 askerimiz şehit oldu
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına katıldı
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere 'paralel devlet' demesine cevap verdi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Naci Bostancı Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Loris Karius Lionel Messi Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Mayıs Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 12:49:33. #1.15#
title