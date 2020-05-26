Evde geçirilen bayramda onlar yine mesai başındaydı
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Evde geçirilen bayramda onlar yine mesai başındaydı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evinde geçirirken, pek çok meslek grubundan çalışanlar, özverili bir şekilde yine iş başındaydı.

Evde geçirilen bayramda onlar yine mesai başındaydı
26.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı evinde geçirirken, pek çok meslek grubundan çalışanlar, özverili bir şekilde yine iş başındaydı.

AA muhabirleri Kovid-19 ile mücadelede ön cephede yer alan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçleri, temizlik işçileri, acil çağrı merkezi çalışanları, fırıncılar ve gıda işletmelerindeki emekçilerin bayram mesaisine tanıklık etti.

Salgın döneminde fedakarlıklarıyla herkesin gönlünde taht kuran sağlık çalışanlarının mesaisi, bayramda da kesintisiz sürdü. Hastalara şifa olmak için çalışan doktor, hemşire ve acil tıp teknisyenleri, bayram tatili süresince ortaya çıkan acil vakalara müdahale etti, hastaların taleplerini karşıladı.

Polis ve jandarma ekipleri de bir yandan Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerini sürdürürken diğer yandan da kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suçun önlemesine yönelik çalışmalarına 24 saat devam etti.

Bayram tatili süresince kentin giriş ve çıkış noktalarında trafik ve asayiş denetimlerini titizlikle sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamalarda hem vatandaşların bayramlarını kutladı hem gerekli kontrolleri yaptı.

Polis, jandarma, acil sağlık, itfaiye, orman yangın ve sahil güvenlik acil yardım telefonlarının tek çatı altında toplandığı "112 Acil Çağrı Merkezi" çalışanları da Türkiye'nin evinde geçirdiği bayramda da kendilerini arayanlara cevap verdi.

Temizlik işçileri sokak hayvanlarını unutmadı

Belediye temizlik işçileri de bayramı çalışarak geçirenler arasındaydı. Kentin katı atıklarını toplayan, caddeleri süpüren, park ve bahçelerin bakımlarını yapan temizlik işçileri, sokak hayvanları için de muhtelif noktalara yem ve su bıraktı.

Manisa'ya özgü Kula ekmeği de bayramın ilk günü hariç pişirildi. Bayram süresince kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğinin yanı sıra 15 güne kadar bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeğini pişirmeye devam eden fırıncılar, ekmekleri vatadaşlara ulaştırdı.

Bayramda açık olan gıda sektöründe hizmet veren çalışanlar da paket servislerle müşterilerine hizmeti sürdürdü.

- Mesleğimi severek yapıyorum

Demirci Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor Yağmur Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin büyük fedakarlık gerektirdiğine dikkati çekerek, "Hastalarımıza şifa olmak, aynı zamanda salgınla mücadele için bayramda görevimizin başındayız. Mesleğimi severek yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim." dedi.

Fırıncı Osman Baş ise vatandaşları ekmeksiz bırakmadıklarını belirterek, "Bayramın ilk günü hariç çalışmamızı sürdürüyoruz. Sokağa çıkma yasağı da olsa, başka bir durum da olsa biz çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşa ekmeği hep ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sorumlusu Azmi Gümüşoğlu da sokağa çıkma kısıtlaması altında geçirilen bayramda ekiplerin aralıksız çalıştığını, dezenfekte ve rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi.

Turgutlu ilçesinde köftecilik yapan Şevki Atman da bayramda mesailerine devam ettiklerini, paket servislerle müşterilerine ulaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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