Evde fenalaşan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
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Evde fenalaşan 2 çocuk babası hayatını kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinde fenalaşan 2 çocuk babası Özcan Levent (40), hayatını kaybetti.

Evde fenalaşan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
11.06.2020 07:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:09

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evinde fenalaşan 2 çocuk babası Özcan Levent (40), hayatını kaybetti.

Karabağlar ilçesi Sevgi Mahallesi 4649 Sokak'ta oturan Özcan Levent, dün saat 23.30 sıralarında evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Levent'in öldüğü belirlendi. Levent'in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.Levent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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