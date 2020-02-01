Evde ele geçirilen uyuşturucu hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu savundu

01.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:47

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde 4 ruhsatsız tabanca ile 140 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden ev sahibi kadın, hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu öne sürdü.

Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve polis baskın yaptı. Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 101 fişek ile 140 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ev sahibi Ahmet T. (44) ve eşi Ayşe T. (36) ile baskında evde bulunan Salih E. (39), İbrahim Y. (43), Abdullah T. (47) ve Ş.A. (17) gözaltına alındı.Şüphelilerden Ayşe T., hapların cinsel içerikli ve eşine ait olduğunu iddia etti. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA