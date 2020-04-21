Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı - Haberler
Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla pek çok insanın ekmeği evde yapmayı tercih etmesi, Kayserili girişimci Ümit Birkara'nın annesi için tasarlayıp ürettiği ve patentini aldığı içi doğal taşla döşenmiş elektrikli fırına ilgiyi artırdı.

21.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:36
Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla pek çok insanın ekmeği evde yapmayı tercih etmesi, Kayserili girişimci Ümit Birkara'nın annesi için tasarlayıp ürettiği ve patentini aldığı içi doğal taşla döşenmiş elektrikli fırına ilgiyi artırdı.

Birkara'nın, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak faydalı model tescili aldığı ürün, hem evlerde hem de işletmelerde kullanılabiliyor.

Birkara, AA muhabirine, pişirme haznesinin tamamı doğal bazalt taşla kaplı, kapalı tip boru rezidanslı, tam emniyetli fırının 400 dereceye kadar ısındığını, fırında ekmeğin yanı sıra lahmacun, pide ve pizza gibi hamur işlerinin yapılabildiğini söyledi.

Ürünü, atölyeye dönüştürdüğü köy evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla yapan Birkara, bir fırını ortalama 3 günde kullanıma hazır hale getirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla evde ekmek yapmak isteyen kadınlardan çok sayıda telefon aldığını anlatan Birkara, "Baca derdi olmadığı için fırın evde kullanıma uygun. Koronavirüsten dolayı talep arttı. Üretime ancak yetişebiliyorum. Elimde şu an 7-8 siparişim var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden talep çok fazla. Arayanlar, daha çok ürünün nasıl olduğunu merak ediyor. Servis imkanı sunuyorum. Hem kendi internet sitemizden hem de alışveriş sitelerinden ürüne ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

Isındıktan sonra 12 saatte soğuyor

Birkara, evdeki elektrikli fırınların en fazla 250 dereceye kadar ısındığını, taş fırının ise 400 derece sıcaklığı gördüğünü aktardı.

Ekmeğin tamamen pişmesi için ısının 300 dereceye ulaşması gerektiğine dikkati çeken Birkara, şunları kaydetti:

"Fırını kullananlar daha çok 300-350 derece sıcaklıkta ekmek pişiriyor. Pide, somun, ekşi mayalı ekmekler yapılabiliyor. Kayseri kültüründe ekşi mayalı ekmek yok ancak İstanbul, Ankara gibi şehirlerden arayanlar ekşi mayalı ekmek yapmak için istiyor fırını. Bir ekmek 5-6 dakikada bu fırında pişebiliyor. Saatte 2 kilovat elektrik tüketiyor. 2 kilovat 1,30 kuruşa denk geliyor. Ürünün 3 yıl garantisi var. Evlerdeki fırınlarda yoğun bir yalıtım olmadığı için elektriği fazla harcıyor. Bu ürün ise ısıyı hapsediyor. Ekmek pişirme işimiz bitince elektriği kapatıyoruz içine istediğimiz et yemeğini atabiliyoruz onu ücretsiz pişirmiş oluyor. Çünkü fırın 12 saatte soğuyor."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Harun Tan Sezen Aksu Halil Sezai Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Evde ekmek yapımı Kayserili girişimcinin ürettiği doğal taşlı elektrikli fırına talebi artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 02:04:24. #1.14#
title