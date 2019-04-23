Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu koordinatörlüğünde sağlık durumları nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerin evde ve hastanede eğitiminin konusunun ele alındığı evde eğitim konferansı gerçekleştirildi.

Samsun OKA Genel Sekreterliği konferans salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, eğitimin toplumdaki bireylere eşit şartlar altında sunulması, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel ve kolaylaştırıcı eğitim ortamlarının düzenlenmesi birçok toplumun hedefi olduğunu söyledi. Bu düşünceden yola çıkarak engelli öğrencilerin eğitime erişmesini kolaylaştırıcı ortamların oluşturulması ile eğitim faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önem taşıdığını ifade eden Yetik, "Öğrencilerin sağlık sorunları gibi sebeplerle okuldaki eğitime erişememelerinden ötürü evde eğitim almaları gerekebilmektedir. Sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için uygulanan evde ve hastanede eğitim hizmetleri hem eğitsel hem de sosyal bir harekettir" dedi.

Konferansta, kanser tedavisi gören çocukların eğitimi, hastanelerde fen öğretimi, sağlık sorunu yaşayan çocuklar ve evde eğitim, ebeveyn, eğitimci ve çevre, evde eğitim sürecinde öğretmenlerin eğitimi ve ailelerin kullanabileceği özel eğitim yöntemleri konuları akademisyenler tarafından katılımcılara aktarıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA