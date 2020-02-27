Evde eğitim gören engelli öğrenciye doğum günü süprizi

27.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:50

Seydişehir ilçesinde evde eğitim gören engelli öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar sürpriz yaparak gittiği evinde doğum gününü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ilçeye 30 kilometre mesafedeki Saraycık Mahallesi'nde, evde eğitim gören bedensel engelli 3. sınıf öğrencisi Muhammed Yalman'ı ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Kibar öğrenciye sağlıklı, uzun ve hayırlı yaşlar dilerken, Muhammed Yalman ve ailesi de nazik ziyaretinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA