Evde dövme yapma fikri satışları ikiye katladı
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Türkiye, Güncel

Evde dövme yapma fikri satışları ikiye katladı

Dünyayı sarsan ve insanların evlerine kapanmasına yol açan koronavirüs salgını sonrası, evlerinde dövme yaptıranların sayısında da artış yaşanıyor.

28.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:10
Evde dövme yapma fikri satışları ikiye katladı

Dünyayı sarsan ve insanların evlerine kapanmasına yol açan koronavirüs salgını sonrası, evlerinde dövme yaptıranların sayısında da artış yaşanıyor. Farklı dövme modeli ile kullanıcılara 1 dakikada evde geçici dövme yapma imkanı sunan One Spray Tattoo'nun Genel Müdürü Mustafa Kemal Yalçınkaya koronavirüs salgınında satışlarında artış yaşadıklarını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs salgını vakaları görülmesi sonrası vatandaşlar özellikle alışverişlerde e- ticarete yöneldi. Dövme meraklıları içinde evde sprey dövme yaptıranların sayısı da virüs nedeniyle arttı. Sprey dövme ürünü ilk olarak internet ve sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptıklarını ifade eden Yalçınkaya, "Özellikle koronavirüsü sonrası bütün Türkiye eve kapanınca e ticaret satışlarında artış yaşandı. Evde canı sıkılan veya eğlenceli bir şeyler yapmak isteyen gençler ürünümüze büyük ilgi gösterdi. spreydovme.com sitemiz üzerinden satışı yapılan tüm ürünleri yüksek dezenfekte ortamında hazırlayıp kargoya veriyoruz. Otel ve alışveriş merkezlerinde işlerimiz düşerken e-ticaret satışlarımız ikiye katlandı. Kısa zamanda ünlü isimler ve gençler arasında ürünümüz fenomen haline geldi. Çok sayıda dizi ve filmde kullanılan dövmeler bizim üretimimiz. Kına ile dövme yapan sanatçılar sprey dövme kullanmaya başladı. Kalıcı dövme yapan her 10 noktadan 5'inde ürünlerimiz var. Şu anda Türkiye genelinde 30 bayi sayısına ulaştık. Hedefimiz bu yaz Türkiye'nin tamamında bayilik ağı kurmak. Irak, Almanya, Amerika ve Azerbaycan'a ilk ihracatlarımızı yaptık. Sitemiz üzerinden dünyanın her ülkesine toptan ve perakende ürün gönderimi yapıyoruz." dedi.

Türkiye'de ilk defa geçici dövme boyasını sprey haline getirerek patentini aldıklarını dile getiren girişimci Mustafa Kemal Yalçınkaya, "Eskiden kına gecelerinde ve tatil beldelerinde geçici dövme yaptırmak isteyenler kına kullanıyordu. Fakat kınanın kuruma süresi ve elbiseye otel çarşaflarına bulaşması büyük sorun oluşturuyordu. Biz de özel bir formül geliştirerek sprey dövme ürettik. Ürünümüz piyasaya çıktığı andan itibaren gençler ve turizm sektörü tarafından büyük ilgi gördü. 2020 yılında 8 farklı renk ve 3 bin model ile ürün gamımızı daha da genişlettik. Bu yaz için Türkiye geneli bayilikler vereceğiz. Bayilik tamamen ücretsiz. Ürünlerimizi satmak ve gelirimize ortak olmak isteyen yatırımcılara satış noktası veya bayilik hakkı tanımlıyoruz. 2019 yılında yılın en iyi çıkış yapan markası ödülü de aldık" diye konuştu.

5 BİN TL YATIRIMLA İŞ KURMAK MÜMKÜN

Yeni üretim spreylerin önceki seriye göre daha büyük olduğu bilgisini veren Yalçınkaya şunları söyledi: "1 spreyle ortalama 15-20 adet dövme yapılabiliyor. Her desenimiz ortalama 3 defa tekrar kullanılabiliyor. Dövmelerimiz ortalama 1 hafta kalıcı, sudan havuzdan, denizden etkilenmiyor. Dövmeden sıkılırsanız kolonyalı mendil ya da alkol bazlı temizleyicilerle istediğiniz zaman silebiliyorsunuz. Bu da kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor. Kalıcı dövme yaptırmak istemeyen veya dövme sildirme derdiyle uğraşmak istemeyenler yaz aylarında sprey dövmelerimizi tercih ediyor. Sprey dövmelerin yanı sıra anahtar teslimi airbrush standları da hazırlıyoruz. Alışveriş merkezleri veya işlek caddeler için komprosörlü dövme makinalarının da satışını ve kurulumunu yapıyoruz."

Türkiye çapında bayilik ve francheise çalışmalarına başladıkları bilgisini veren Yalçınkaya, "Şu anda 30 bayiye ulaştık. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve sahil kesiminden büyük talep alıyoruz. Geleneksel kına ve dövme uygulamalarına yeni bir bakış açısı getirdik. Kendi işini kurmak ve geçici dövmeyi meslek olarak yapmak isteyenlere airbrush adı verilen profesyonel ekipmanlı setler hazırladık. Yatırımcılar 5 bin TL tutarındaki bir seti aldıklarında 1 ay içinde yatırımlarını amorti ederek ayda 10 bin TL'ye kadar kazanç elde edebiliyor. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere anahtar teslimi dövme standı kuruyoruz. Şu anda pek çok alışveriş merkezinde ve dövmecide standlarımız faaliyet gösteriyor." şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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