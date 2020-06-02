Evde dondurma nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde dondurma nasıl yapılır?

Sıcak havalarda lezzeti ve serinletici etkisiyle vazgeçilmez tercihiniz olan dondurmaları evinizde hazırlamak ister misiniz? İşte evde dondurma yapımı tarifi!

Evde dondurma nasıl yapılır?
02.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:38

Çilekli, vanilyalı, kakaolu, muzlu ya da isteğinize göre farklı aromalı dondurmalar yapabilirsiniz. Biz, hem sizin hem de çocuklarınızın çok seveceği kakaolu dondurma tarifini seçtik.

GEREKLİ MALZEMELER

1 paket krem şanti

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 bardak süt

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri mikserde yoğun kıvam alıncaya kadar karıştırın. Karışımı 2-3 saat dondurucuda bekletin. Dondurmanız servise hazır. Bu kadar basit.

Evde dondurma nasıl yapılır?

EVDE DONDURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Sütlü dondurma yapmak istiyorsanız keçi sütü daha kıvamlı dondurma yapmanızı sağladığı için doğru tercih olacaktır.

Laktoza alerjisi olanlar soya sütü ya da Hindistan cevizi sütü kullanabilirler.

Salep tercihi olarak ambalajlı ürünleri değil aktarlarda satılan salepleri tercih edin.

Malzemeleri çok iyi şekilde karıştırdığınızdan emin olun.

Dondurmanın dondurucuda yeterli süre beklediğinden emin olun.

İlgili Haberler

Çikolatalı Türk kahvesi tarifi! Çikolatalı Türk kahvesi nasıl yapılır?
Çikolatalı Türk kahvesi tarifi! Çikolatalı Türk kahvesi nasıl yapılır?
Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?
Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?
Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi! Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır?
Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi! Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Pratik fincan böreği tarifi! Fincan böreği nasıl yapılır?
Pratik fincan böreği tarifi! Fincan böreği nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
Sıcakları unutturan şeftalili buzlu çay tarifi! Ev yapımı soğuk çay tarifi
Sıcakları unutturan şeftalili buzlu çay tarifi! Ev yapımı soğuk çay tarifi
Pratik fincan tatlısı tarifi! Fincan tatlısı nasıl yapılır?
Pratik fincan tatlısı tarifi! Fincan tatlısı nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak Haber
Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
WhatsApp'ta herkesin şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta herkesin şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Seren Serengil Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ankara Oyunlar Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Evde dondurma nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 15:38:51. #1.14#
title