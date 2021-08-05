"Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün"
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"Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Evde Doğal Temizlik seminerinde eğitim veren Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, 'Evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamak mümkün' dedi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Evde Doğal Temizlik seminerinde eğitim veren Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, 'Evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamak mümkün' dedi.

Gün içinde çok fazla kimyasal ürün kullandığımızı söyleyen Livaoğlu, "Mümkün olduğunca bildiğimiz ölçüde alternatif oluşturabiliriz. Sertifikalı ürünler yani insan sağlığına ve doğaya dost ürünler tercih edilebilir. Evin genel temizliği ve yüzey temizliğinde sirkeden faydalanabiliriz. Bu dönemde kekik ve çay yağından da mutlaka faydalanalım. Kekik ve çay ağacı yağını kaynar suya koyup evinizin bir köşesinde koyduğunuz zaman ortamdaki zararlı mikroorganizmaları yok ederler. Parlatıcı ve yumuşatıcı yerine elma sirkelerinden faydalanabiliriz? diye konuştu.

'KARBONAT, BORAKS VE ZEYTİNYAĞLI SABUNU KARIŞTIRARAK SERT YÜZEYLERDE KULLANABİLİRSİNİZ'

Doğal temizlik için çamaşır sodası, karbonat ve borakstan yararlanılabileceğini söyleyen Livaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

'Alerjisi olan insanlar maytlardan etkilendiği için borakstan faydalanabilir. Çamaşırların daha beyaz olması için klorlu ürünler kullanmak yerine çamaşır sodası ilave edersek hem yumuşatmada hem de daha temiz sonuç almada faydalı olacaktır. Karbonat, boraks ve zeytinyağlı sabunu karıştırarak sert yüzeylerde kullanabilirsiniz.'

'FLORA BOZULDUĞU İÇİN FARKLI CİLT HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR'

Dezenfektanların mikroorganizmaya etki ettiği gibi insan hücrelerinde de tahribat oluşturduğunu belirten Kudret Livaoğlu, 'Dezenfektanlar mikrobu öldürürken aynı zamanda yararlı bakterilere de zarar veriyor. Flora bozulduğu için farklı cilt hastalıklarına neden oluyor. Dezenfektanların doğal alternatifleri var. Zeytinyağlı doğal sabunlar virüs üzerindeki yağlı tabakayı parçalayıp etkisiz hale getiriyor. Hipokloröz asit içeren ürünler de doğal kökenli olduğu için tercih edebilir. Kekik ve çay ağacı yağının çok yüksek antibakteriyel özelliği vardır. Limon yağının da aynı şekilde antibakteriyel özelliğinin yanı sıra yüksek ve güzel koku bırakması açısından da kullanabiliriz' şeklinde konuştu.

Yüksel Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamanın tarifini şöyle anlattı:

'Kaynatılıp soğutulan bir bardak suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edilir. İki damla çay yağı, birkaç damla kekik yağı ve on damla limon yağı eklenir. Karşımızı her kullanımdan önce çalkalamak gerekiyor.'

Livaoğlu, ev temizliği için doğal yollarla hazırlanacak tarifi ise şöyle anlattı:

'5 litre suya iki yemek kaşığı sirkeyi ekleyin.

Karışıma iki damla kekik yağı ilave edin.

Karışımı kapı kolları, evin genel yüzeyi ve sert yüzeylerde rahatlıklarla kullanın.?

'EVDE YERLERİ SİRKEYLE SİLİYORUM'

Ev temizliğinde doğal yöntemleri kullandığını söyleyen ev hanımı Gülay Çavuşoğlu, 'Evde yaptığım karışımlarda genellikle limon, karbonat ve sirke kullanıyorum. Evde yerleri sirkeyle siliyorum' dedi.

'DOĞAL ÜRÜNLER HEM ÇEVRE HEM DE SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Tıkanan lavaboyu sirke ve karbonatla açtığını belirten ev hanımı Nurten Özdemir ise 'Evimde 7 yıldır kimyasal lavabo açıcı kullanmıyorum. Ocağı kimyasal temizleyicilerle değil, karbonatla siliyorum. Su ısıtıcının kirecini limon tuzuyla söküyorum. Doğal ürünler hem çevre hem de sağlığımız için çok önemli' diye konuştu.

'Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün'
'Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün'
'Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün'
'Evde doğal yöntemlerle dezenfektan hazırlamak mümkün'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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