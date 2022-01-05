Evde diş beyazlatma yöntemi diş sağlığınızı bozabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, "Piyasada satılan evde diş beyazlatma ürünlerine itibar etmeyin. Evde yapacağınız yanlış uygulama ya da kullandığınız yanlış ürün ağız ve diş sağlığınızı bozabilir." uyarısında bulundu.

Gürbüz, diş beyazlatma işlemine (Bleaching) ilişkin yaptığı açıklamada, diş beyazlatma işleminin hekim kontrolünde yapıldığında dişlere herhangi bir zarar vermediğini belirterek, bilimsel çalışmaların da bunu desteklediğini, yalnızca işlem sonrası bazı durumlarda az bir miktar hassasiyet yaşanabileceğini bildirdi.

İşleme engel herhangi bir diş ve diş eti hastalığı olmayan herkese diş beyazlatma tedavisinin uygulanabileceğini belirten Gürbüz, "Beyazlatma öncesi mutlaka diş hekiminiz sizi muayene etmeli. Beyazlatıcı ajanın uygulanabilmesi için dişlerinizde çürük, diş eti çekilmesi, hassasiyet gibi herhangi bir engel bulunmaması gerekiyor. Beyazlatma işlemine uygun bulunan herkes diş beyazlatma işlemi yaptırabilir." ifadelerini kullandı.

"Sıklıkla beyazlık yaklaşık 2 ila 3 yıl sürer"

Gürbüz, diş beyazlatma işleminin, uygun pozisyonda, formlarda ve renk problemleri dışında herhangi bir diş ya da diş eti kaynaklı problemi olmayan dişlerde uygulandığı sürece ağrı duyulmaksızın geçen bir tedavi süreci olduğuna işaret ederek, "Bu kriterlere uygun dişlere beyazlatma işlemi yapılmasına rağmen zaman zaman diş yapısı sebebiyle işlem sırasında veya sonrasında birkaç gün hassasiyet duyabilirsiniz. Bu hassasiyet kendiliğinden de geçebileceği gibi hassasiyet giderici jellerle hastaların sıkıntıları kısa sürede giderilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasada satılan evde diş beyazlatma ürünlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gürbüz, "Evde yapacağınız yanlış uygulama ya da kullandığınız yanlış ürün ağız ve diş sağlığınızı bozabilir. İnci gibi beyaz dişlerle daha güzel bir gülümseme için diş rengi doğuştan koyu ya da sonradan rengi sararan dişlere uygulanan beyazlatma işlemini (Bleaching) bu alanda uzman hekim kontrolünde yaptırmalısınız." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, dişlerin beyazlığının kalıcılık süresinin birçok faktöre bağlı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Diş beyazlatma işleminin kalıcı olması, kişinin diş yüzeyinin pürüzsüz olup olmamasına, tükürük yapısına, çay, kahve, renkli içecekler ve sigara tüketimine, dişlerine özen gösterip göstermemesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıklıkla beyazlık yaklaşık 2 ila 3 yıl sürer. Beyazlatma işleminden sonra hastalarımızın yaklaşık 1 hafta kadar hastadan çay, kahve ve şarap gibi renkli gıdalardan uzak durmasını ve sigara kullanıyorsa da en aza indirmesini istiyoruz. Mümkünse sigarayı tamamen bırakmalı. Bu önlemleri alarak dişlerinizin beyazlığını daha uzun süre koruyabilirsiniz."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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