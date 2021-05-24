Evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı
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Evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı

Evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de jandarmanın, eğitimli köpek 'Torba' ile düzenlediği operasyonda evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın, eğitimli köpek 'Torba' ile düzenlediği operasyonda evde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Harmancık köyünde M.G.'nin il dışından temin ettiği çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfeği piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bomba arama köpeği 'Torba' ile şüpheli M.G.'nin belirlenen adresteki evi ve eklentilerine baskın yapıldı. Baskında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 11 yivli tüfek, 9 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 4 tabanca şarjörü, 4 bixi mermisi, 177 tabanca mermisi, 58 av tüfeği fişeği ve 31 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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