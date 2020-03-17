Evde Çocukların Zamanını Verimli Geçirebileceği 8 Çocuk Programı Ailelerin, tüm tv platformları üzerinden ulaşılabildiği çocuk ve eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV, evde çocukların zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için izleyebilecekleri 8 çocuk programını paylaştı.

Son günlerde dünya gündeminde olan Korona virüs sebebiyle ailece evde geçirdiğimiz saatler arttı. Aileler, çocuklarının zamanını öğrenimlerinden geri kalmadan en verimli şekilde nasıl geçirebileceklerini düşünüyorlar.

Çocuklar, bu programlarla kendileri ve etraflarındaki şeylerle ilgili ilginç ve eğlenceli bilgiler edinirken, günlük hayatımızdaki en son teknolojileri, geleceğin mesleklerini, bilimi, fiziği, araştırmaları ve vücudumuzun işleyişinin arkasındaki bilimi eğlenceli bilgilerle öğrenecekler. Ayrıca, ünlü şef Gordon Ramsay'nin kızı genç şef Matilda Ramsay'nin programı da mutfakta ailece yemek yapmaktan zevk alanlar ve yemek yapmayı öğrenmek isteyen çocuklar için bu hafta başlayacak.

Bunları biliyor musunuz?

17-18-19-20-21-22 Mart Saat 14:00

Çocuklar, gerçeklerle kurguyu birbirinden ayırarak dünyayı bilimle yeniden keşfedecekler. En son teknolojiler ve araştırmalar ile görüntülerin arkasındaki sırları açığa çıkaracaklar. Bilimin sadece laboratuvar ile sınırlı olmadığını, bize günlük yaşantımızı her yerde kolaylaştıran bir sürü yenilik sunduğunu öğrenecekler.

Eğlenceli Geri Dönüşüm

17-18-20-22 Mart Saat 12:30

Sunucularımız Michelle ve Nigel yaratıcılıklarını kullanarak işe yaramaz görünen şeyleri kullanışlı eşyalara dönüştürüyorlar. Geri dönüşüm odaklı bu programda, çocuklar arkadaşlarıyla ya da ailece yapabilecekleri numaraları öğrenebilir ve sanatsal ürünler oluşturabilirler. Michelle ve Nigel eski oyuncaklar için sıra dışı bir kullanım yolu buluyor ve disko topu, kalemlik yapıyorlar. Arkadaşlarınızı kandırmak için sahte yemek yapımını gösteriyorlar. Pablo Picasso'yu araştırıyor ve yemeğe karşı farklı bir bakış açısı keşfediyorlar.

Bilimi Kendin Yap

18-19 Mart Saat 14:30

Bu program yumurtalarda yürümek, pinpon masanızın üzerine inmek ve soda şişelerinizi rokete dönüştürmek gibi yaratıcı çalışmaları nasıl yapacağınızı öğretiyor. Eğlenceli ve eğitici bölümlerde, Steve Spagler yer alıyor ve bu bilimsel deneyleri aileler çocuklarıyla beraber evlerinde de yapabiliyor. Steve Spangler mıknatısları nerelerde kullanabileceğimiz üzerine alışılmadık, kolay ve eğlenceli yollar gösteriyor.

Bilimi Geliştirmek

19 Mart Saat 12:30

Üniversite seviyesindeki fiziği öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! Bilime tamamen farklı bir açıdan bakan Bilim Geliştirmek programı tamamen çocuklar için hazırlandı. Çocukların bilimsel bilgilerini deneyler yardımıyla ölçmelerini sağlıyor. Şeker kullanarak bir köprü yapmayı, hatta bu köprünün yürünebilecek kadar nasıl güçlü yapılabileceğini gösteriyor.

Görevimiz: İnsan Vücudu

20 Mart Saat 11:30

Doktor Chris ve Doktor Xand Van Tulleken gerçek hastalarla ilgilenecek ve "Tıp" biliminin ve biyolojinin büyüleyici dünyasını keşfedecekler. Vücudun sıradan işleyişini ve sıra dışı durumlarda nasıl tepki verdiğini yakından inceleyecek ve vücut ısılarını değiştirmeye çalışacaklar. Dr. Chris, yalan makinesi testinden geçebilmek için bazı hilelere başvuracak. Acil serviste ise, ağrıları olan ve bisiklet kullanırken bacağını yaralayan hastaları iyileştirecekler.

Büyüyünce Ne Olsam?

21 Mart Saat 13.10

Mikaela büyüdüğünde ne olmak istediğinden emin değil. Bilime olan sevgisini keşfederken, bir sürü farklı meslek öğreniyor. Mikeala bu programda çikolatacılık, spor istatistikçiliği, YouTube programcılığı, Google mühendisliği, robot mühendisliği, kozmetik bilimi ve uzay teknisyenliği gibi birçok geleceğin mesleğini deneyimlerken çocuklara da ilham verecek.

Genç Şef Matilda Ramsay

21 Mart Saat 10:00

Matilda, yemek yapma sevgisini babası ünlü şef Gordon Ramsay'dan miras aldı. Genç Şef Matilda Ramsay'nin programı da mutfakta ailece yemek yapmaktan zevk alanlar ve yemek yapmayı öğrenmek isteyen çocuklar için bu hafta başlıyor. Matilda Ramsay, her bölümde ailesiyle eğleniyor ve ardından takip etmesi kolay tariflerle lezzetli bir yemek yapıyor. Matilda ve ailesi çantalarını toplayıp Amerika'ya, Hollywood'a gidiyorlar. Geziyle geçen bir günün ardından hamburger ve patates kızartması pişiriyor ve tatlı için Ramsay Whoopies dondurması hazırlıyorlar.

İcatlar Dünyası

22 Mart Saat 16:00

Her bölümde, sunucu Alie Ward, robot futbolculardan bebekleri güvende tutmak için kullanılan teknolojiye kadar büyüleyici icatlar sunacak. İcatların mucitleriyle buluşacak, fikirden üretime kadar olan yolculuklarını öğrenecek ve inovasyon tarihi hakkında bilgiler verecek.

Kaynak: Bültenler